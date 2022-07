In Ticino 2'619 casi, 11 ricoverati in più e sette morti in una settimana

BELLINZONA - Sono 2'619 i ticinesi risultati positivi al Coronavirus nell'ultima settimana. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Cifre, queste, in aumento anche rispetto a settimana scorsa, quando se ne contavano 2'026. Si registrano poi anche sette nuovi decessi legati alla malattia (contro i due della scorsa settimana). Il tasso di positività si attesta a circa il 50%.



In ospedale - Situazione in peggioramento anche nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati salgono a quota 91, 11 in più di mercoledì scorso, di cui cinque si trovano in cure intense (meno uno).



Gli anziani - Nelle case di riposo, stando ai dati della scorsa settimana, si contano 29 nuovi contagi e 44 guarigioni. Gli infetti scendono così a 21 in tutto, divisi in 11 diverse strutture. Due i decessi causati dal virus. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).