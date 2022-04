Nessun decesso e altri 218 contagi in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati accertati altri 218 contagi da Covid-19, come riportato dal consueto bollettino dell'Ufficio del medico cantonale sulla diffusione del virus. Un dato, che benché sia tornato sopra le duecento unità (ieri erano 182), conferma il rallentamento della diffusione della malattia registrata da un mese a questa parte nel nostro Cantone.

In ospedale - Dopo che ieri era stata segnalata una vittima, oggi non si registrano nuovi decessi da imputare al virus. Il computo totale dei decessi rimane quindi fermo a 1'179. Scendono invece a 73 (-8) o pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali ticinesi. Di loro, tre si trovano in terapia intensiva (come ieri).

Covid-19 nelle case per anziani - Nelle case per anziani i nuovi positivi sono quattro. Attualmente si contano 28 malati di Covid-19 (+1) in sette strutture ticinesi (+2), come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Nelle ultime ventiquattro ore, tre residenti sono inoltre stati dichiarati guariti, mentre nessuno è deceduto a causa del Covid-19 (una persona è morta per altre cause).

Il vaccino - Stando ai dati risalenti ormai a martedì 19 aprile, il 72,3% della popolazione ticinese è completamente vaccinato. Il 46,6% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 79,2% tra gli over65. In totale sono 674'132 le dosi inoculate nel nostro cantone.