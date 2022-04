Vacallo campione d'accoglienza

VACALLO - Il Municipio chiama, Vacallo risponde. In poche settimane nel comune di frontiera l'esecutivo ha reperito ben 14 appartamenti per accogliere 65 profughi ucraini in fuga dalla guerra, di cui 34 minorenni. All'appello del Comune la popolazione ha aderito prontamente, offrendo mobilio per arredare le abitazioni e donazioni di vario genere.

Vestiti, cibo, medicinali, prodotti per la pulizia della casa, coperte e lenzuola sono stati ammassati «in gran quantità in appena due giorni di raccolta» si legge in un comunicato odierno. «La generosità e il desiderio di aiutare della popolazione di Vacallo sono stati grandi: si può dire che un intero paese si è mobilitato dando il proprio contributo».

In attesa dell'arrivo dei contributi federali, il Municipio «grazie ai fondi raccolti garantisce la fornitura regolare dei beni di prima necessità» e invita chi volesse contribuire a lasciare una "spesa sospesa" presso il negozio "La Veranda" oppure a fare una donazione su un conto corrente appositamente creato.