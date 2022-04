La Centovallina tra le più belle ferrovie d'Europa

LOCARNO - Il suo percorso di 52 chilometri che comprende 83 ponti e 31 gallerie collega Locarno a Domodossola. Stiamo parlando della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che è una delle dieci più belle esperienze di viaggio di tutta Europa. Lo ha nuovamente decretato la Lonely Planet.

La guida dedicata ai viaggi in treno in Europa (Lonely Planet's Guide to Train Travel in Europe), pubblicata nel mese di febbraio 2022, inserisce il collegamento ferroviario transfrontaliero nella sua top ten europea.

«Quasi tutti i viaggi in Svizzera promettono paesaggi mozzafiato, e su diverse tratte i treni viaggiano lentamente proprio per mostrare le montagne, i fiumi e i laghi che si possono vedere dal finestrino. Viaggiando tra Locarno in Svizzera e Domodossola in Piemonte, la ferrovia delle Centovalli è un viaggio breve ma panoramico che percorre 52 chilometri di cascate, castagneti, villaggi con chiese, gole profonde e vigneti» si legge nella guida.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli è entrata nella classifica nel 2018. Si tratta pertanto di un ulteriore riconoscimento che ne conferma la spettacolarità.