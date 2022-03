Affitti, Lugano in controtendenza

BERNA - I prezzi degli affitti in Svizzera sono aumentati leggermente nel mese di febbraio: l'indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) si è attestato a 117,0 punti, in aumento di 0,3 punti rispetto al mese precedente e dell'1,4% rispetto a febbraio 2021.

Nella variazione delle pigioni, in Ticino si è assistito a una leggera diminuzione (-0,10%), comunica oggi Homegate. Il calo più importante è stato registrato a Zugo (-0,56%), mentre dall'altra parte della scala si trovano i Grigioni (+2,15%). Sopra la soglia dell'1% si situano anche Appenzello (+1,65%), Glarona (+1,17%), Svitto (+1,06%) e Vallese (+1,02%).

I prezzi sono aumentati in tutte le città prese in esame, ad eccezione di Berna (-0,57%) e San Gallo (-0,19%). Gli aumenti più significativi sono stati registrati a Losanna (+1,70%) e Lugano (+1,41%). "Questo è interessante in quanto gli affitti richiesti nei rispettivi cantoni di Vaud (+0,79%) e Ticino (-0,10%) sono aumentati meno o addirittura diminuiti", scrive Homegate.