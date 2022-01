La merla porta la coperta

LUGANO - Non sono ancora del tutto archiviate le giornate quasi primaverili che gennaio è stato in grado di regalare. Ciò, nonostante sia partito il countdown per i proverbiali e famigerati "giorni della merla" (29/30 e 31 gennaio), che per tradizione vengono considerati i più freddi dell'anno.

Una credenza popolare? Non proprio. Le statistiche meteorologiche dimostrano infatti che nel primo mese dell'anno si passa - mediamente - da una parentesi mite (e l'abbiamo vissuta anche in questo 2022) a un clima rigido e tipicamente invernale. Tanto che a nord delle Alpi, soprattutto nella Svizzera nord-occidentale, è stata diramata un'allerta meteo per strade sdrucciolevoli a causa della pioggia gelata che, secondo Meteonews, è dovuta a un debole fronte freddo.

Allerta anche in Ticino - Anche in Ticino è stata diramata un'allerta (di livello 2), ma in questo caso per il vento che, dalle 8 alle 18 di oggi, porterà raffiche fino a 80 km/h in pianura, fino a 110 km/h sopra i 1500 metri. Il vero freddo, alle nostre latitudini, in realtà latita ancora.

Se durante la notte la colonnina di mercurio riesce infatti a scendere sotto lo zero di qualche grado, per oggi e per le prossime giornate le massime saranno tutt'altro che gelide. Secondo le previsioni di Meteo Svizzera, infatti, il fine settimana sarà prevalentemente soleggiato con temperature che raggiungeranno in pianura persino 15 gradi.

Che la merla abbia capito e si sia attrezzata... con una calda coperta?