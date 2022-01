Oltre 1200 nuovi positivi. Attualmente 19 persone sono in cure intense

LUGANO - Dopo i 1312 contagi da Covid segnalati ieri, l'Ufficio del medico cantonale riferisce di nuovi 1221 positivi accertati in laboratorio nelle ultime 24 ore nel nostro cantone.

In lieve calo il numero totale dei pazienti ricoverati per il virus, che scende a 166 (ieri erano 167). Per contro aumentano le persone in cure intense: 19 (ieri erano 16).

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi, il totale resta fermo a 1'076 dall'inizio della pandemia.



elaborazione tio/20minuti

Scuole e case anziani - Nelle case anziani non ci sono aggiornamenti. Il virus è presente in 17 strutture, per un totale di 101 ospiti positivi. Lo stesso dicasi per le classi in quarantena: l'aggiornamento viene effettuato infatti dal lunedì al venerdì.

Vaccinazione - Attualmente sono 623'679 le dosi totali di vaccino somministrate. Il 71,1% dei ticinesi è completamente vaccinato, il 34,5% ha ottenuto il richiamo (il dato schizza al 72,2% se si considerano solo gli over 65).



