Quattro nuovi professori alla SUPSI

LUGANO - Quattro nuovi volti alle cattedre della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Sono infatti stati nominati dei nuovi professori.

Per il Dipartimento ambiente costruzione e design (DACD) e per il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) i titoli professorali sono stati conferiti a:

Nicola Baserga, Professore aggiunto in Progettazione architettonica (DACD)

Samuele Vorpe, Professore in Diritto tributario (DEASS)

Per il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) e per la Scuola affiliata della Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) sono invece stati rispettivamente nominati:

Donatella Corti, Professoressa in Sistemi di gestione della qualità (DTI)

Sonja Kahlmeier, Professorin für Gesundheitsförderung unter besonderer Berücksichtigung der Alltagsbewegung (FFHS).

Queste nomine, specifica la SUPSI nella nota odierna, costituiscono un prezioso arricchimento per la scuola in termini di competenze, progettualità e possibilità di stabilire reti di collaborazione, a favore dei propri studenti e dei partner del territorio.

SUPSI