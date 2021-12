Zurich scende in pista con HCAP e HCL nel segno del fair play

LOCARNO - Diversi giocatori degli hockey club Ambrì-Piotta e Lugano metteranno i pattini e scenderanno sul ghiaccio (mercoledì pomeriggio 15 dicembre a Locarno On Ice) insieme ai tifosi di tutte le età, in occasione della giornata speciale Zurich On Ice.

Come da tradizione, la compagnia d’assicurazioni celebra con questa giornata il suo impegno per lo sport, in particolare per l’hockey svizzero.

Dalle 15.15 alle 16.00 i giocatori delle due squadre daranno sfoggio della loro destrezza nei tiri in porta, insieme con i giovani pattinatori. La pista sarà suddivisa in due aree: una per tirare in porta e l’altra per il pattinaggio libero.

La seconda parte della manifestazione si svolgerà nel Villaggio tra le 16.30 e le 17.30.

Sono previste, l’estrazione a sorte di una maglia per squadra, la distribuzione di simpatici doni e la sessione degli autografi. L’accesso al villaggio è regolato dal Covid Pass cosiddetto 2 G (vaccinati e guariti) a partire dai 16 anni inclusi.

Ecco il programma di Zurich On Ice In pista – senza Covid Pass ma con mascherina 15.15 - 16.00 / Zurich GOAL! Tiri in porta con i giocatori La pista sarà suddivisa in due aree: una per tirare in porta e l’altra per il pattinaggio libero. Nel Villaggio – con Covid Pass 2G 16.30 - 17.30 / Estrazione di simpatici doni / Sessione di autografi con i giocatori di hockey presenti L’accesso al villaggio e alla seconda parte della manifestazione è regolato dal Pass Covid cosiddetto 2 G (Vaccinati e guariti) a partire dai 16 inclusi.

Locarno On Ice