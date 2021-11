Negli ospedali ticinesi si contano 52 pazienti Covid, di cui sette in cure intense

BELLINZONA - Sono 52 i pazienti Covid che attualmente sono ricoverati nelle strutture ospedaliere ticinesi. Rispetto a ieri, sono aumentati di due unità. In cure intense se ne contano sette (ieri erano sei). Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali.

Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime ventiquattro ore in Ticino ne sono stati accertati 157 (ieri ne erano stati segnalati 115). È dallo scorso 9 gennaio che non si raggiungeva un numero così alto. Il totale dei casi confermati dall'inizio della crisi sanitaria, che in Svizzera risale al 25 febbraio 2020, sale così a 38'125.

Fortunatamente anche oggi non si segnalano nuovi decessi. Nel nostro cantone l'ultimo risale al bollettino dello scorso 12 novembre.

La situazione nelle scuole - Sul fronte scolastico, le autorità segnalano cinque nuove quarantene di classe, tutte alle elementari. Si tratta di sezioni degli istituti di Cadepezzo-Quartino (1), Breggia-Lattecaldo (1), Losone (2) e Bellinzona Nord (1).

Nelle scuole di tutto il cantone, le quarantena di classe sono attualmente 26. Nello specifico si tratta di nove sezioni di scuola dell'infanzia, quindici delle elementari e due delle medie.

Nel nostro cantone, al momento (e almeno fino alle vacanze di Natale) la mascherina è obbligatoria alle scuole medie e speciali, come pure nel post-obbligatorio. Non nelle scuole dell'infanzia ed elementari, dove attualmente si registra il maggior numero di quarantene.

In tutto il Ticino, lo ricordiamo, si contano 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 delle scuole professionali cantonali.

Negli istituti scolastici grigionesi l'obbligo di mascherina è tornato nelle aule delle medie all'inizio di novembre. Mentre a partire da ieri nelle regioni del cantone più colpite dalla pandemia (tra cui anche la Moesa) la devono indossare tutti gli allievi a partire dalla terza elementare.

Un guarito in casa per anziani - La situazione resta praticamente invariata nelle case per anziani ticinesi. Sono attualmente tredici i residenti positivi, in tre strutture. Si registra inoltre una guarigione.

La campagna di vaccinazione - Il tasso di vaccinazione, in Ticino, è pari al 68,8%. Le persone completamente vaccinate, come comunicato dalle autorità, sono 241'481.