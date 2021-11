Bus sostitutivi al posto dei treni tra Como e Lugano

MENDRISIO - Qualche treno in meno, qualche bus in più. Nelle notti tra domenica 7 e lunedì 8 novembre e di domenica 21 e lunedì 22 novembre, dalle 23 fino alla fine del servizio, i collegamenti TILO RE80 e TILO S10 verranno sostituiti con bus tra Como S. Giovanni e Mendrisio. Il collegamento in partenza da Chiasso alle 00.23 è sostituito con bus fino a Lugano.



I provvedimenti sono dovuti alla messa in esercizio di nuovi sistemi di sicurezza, comunica FFS, e sono da prevedere tempi di percorrenza maggiori.