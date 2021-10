I contagi risalgono, 29 in un giorno

BELLINZONA - Dopo la brusca frenata di ieri, quando erano precipitati a 8 in 24 ore, oggi la curva dei contagi da Covid-19 in Ticino torna a salire ma si assesta vicina alla media di settimana scorsa (23 casi giornalieri).

Tra martedì e mercoledì l'Ufficio del medico cantonale ha registrato 29 positivi, 21 in più rispetto a martedì. Un rimbalzo, che riporta i dati a una settimana fa anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Salgono a 7 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali ticinesi, a 2 quelli in cure intense.

Non si registra per fortuna nessun nuovo decesso: il totale è fermo a 1 007 dall'inizio della pandemia. Nessun nuovo contagi nelle case anziani, stando al sito dell'Adicasi. Nelle scuole non si segnalano nuove quarantene di classe: al momento la misura preventiva non è in vigore in nessun istituto, si legge sul sito del Decs.



tio.ch/20minuti

