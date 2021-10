Con l'ennesimo sciopero, limitazioni del servizio TILO in Italia

BELLINZONA - In Italia è previsto uno sciopero ferroviario dalle 21 di domenica 10 alle 21 di lunedì 11 ottobre 2021. In territorio italiano alcuni servizi TILO potrebbero subire delle limitazioni della circolazione. Non saranno invece in alcun modo coinvolti i servizi sulla rete svizzera.

Le linee TILO S10, S30, S40, S50 e RE80 - precisa una nota - potrebbero subire delle ripercussioni e/o soppressioni in territorio italiano. In caso di non effettuazione dei treni sulla linea TILO S50 sarà garantito un servizio bus sostitutivo fino a Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.

Le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte nello sciopero.

TILO invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor nelle stazioni.

Più informazioni sono disponibili sul sito trenord.it o sull'App Trenord.