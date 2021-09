Confermati i due giudici ticinesi del Tribunale penale federale

BERNA / BELLINZONA - Oltre all'elezione di Stefan Blättler quale nuovo procuratore generale della Confederazione, l'Assemblea federale ha proceduto al rinnovo integrale dei giudici del Tribunale penale federale (TPF) per il periodo 2022-2027 e all'elezione di tre nuovi membri del Tribunale amministrativo federale (TAF).

Anche in questi casi si è trattato di una pura formalità, visto che tutti i gruppi sostenevano i candidati presentatisi. Per quanto riguarda il rinnovo integrale del TPF, la Commissione giudiziaria proponeva all'Assemblea federale di rieleggere i 18 giudici ordinari e i 13 giudici non di carriera che si erano nuovamente candidati per il periodo amministrativo 2022-2027.

Tra i 18 giudici (tutti rieletti senza problemi) figuravano anche i due ticinesi Giorgio Bomio-Giovanascini (PS) e Fiorenza Bergomi (PLR) nonché il giurassiano d'origine ma domiciliato a Bellinzona David Bouverat (UDC) e la grigionese Miriam Forni (PS). L'altra ticinese Claudia Solcà (Centro), giudice alla Corte d'appello del TPF, aveva invece rinunciato a presentarsi per il prossimo periodo di funzione. Tra i tredici giudici non di carriera, sono state rielette anche la ticinese Monica Galliker (Centro) e Katharina Giovannone-Hofmann (Verdi), attinente di Cavagnago e Basilea Città.

Tre nuovi membri TAF - Nessun problema neanche per l'elezione di tre nuovi membri giudici presso il Tribunale amministrativo federale per il restante periodo amministrativo 2019-2024. Susanne Christine Bolz-Reimann (Verdi) è stata eletta con 207 voti, Regina Derrer (Verdi) ha ottenuto 204 voti, mentre a Thomas Segessenmann (PVL) sono andati 208 voti su 209 schede valide. La loro elezione si era resa necessaria dopo le dimissioni di Maria Amgwerd (Centro) e il pensionamento di Christa Luterbacher (PS) e di Daniel Stufetti (UDC).