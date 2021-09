Venduto il Parco San Grato alla Città di Lugano

LUGANO - Il Parco San Grato di Carona verrà ceduto alla città di Lugano. L’Ente Turistico del Luganese (ETL) ha convocato un’Assemblea Generale Straordinaria per il 1° ottobre 2021 per sottoporre in votazione ai soci la cessione del Parco a partire dal primo gennaio del 2022. L’intera proprietà verrà ceduta a un prezzo di 2.8 milioni di franchi, di cui l’importo 1.1 milioni franchi rappresenta l’investimento anticipato dall’ETL per i lavori di risanamento del ristorante e delle terrazze degli appartamenti.

Il parco ha una superficie di 212.493 metri quadrati, di questi circa 62.000 metri quadrati sono occupati dal giardino botanico, che rappresenta un grande patrimonio ed è una meta prediletta dai visitatori del Luganese e dalla comunità locale.

In una nota stampa diramata nel pomeriggio viene spiegato che la "proposta di cessione del Parco San Grato da parte dell’Ente Turistico del Luganese si allinea strategicamente con gli obiettivi dell’ETL e della Città di Lugano per contribuire in modo concreto allo sviluppo sostenibile del turismo, secondo alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i tre pilastri della sostenibilità: ecologico, sociale ed economico. In particolare, questo progetto potrà contribuire alla valorizzazione del parco grazie alle maggiori risorse finanziarie disponibili, sostenere la conservazione della flora e della fauna locale, lo sviluppo di una città e di una comunità ancora più sostenibili e rafforzare le sinergie tra l’Ente e la Città di Lugano a favore del turismo".