Ora la plastica... diventa tracciabile

BELLINZONA - Tutta la plastica è destinata al riciclaggio: è quanto prevede la raccolta differenziata che dallo scorso anno è per esempio disponibile a Bellinzona. Ma si tratta di un'operazione che sinora non ha mancato di sollevare dei dubb (un atto parlamentare interpartitico in tal senso, con primo firmatario Tiziano Galeazzi, è stato di recente inoltrato al Consiglio di Stato): la plastica viene infatti portata all'estero... e poi dove va a finire?

Ecco dunque che dal 2021 la plastica diventa tracciabile: ogni singola porzione di materiale si potrà seguire, dalla raccolta fino a quando non viene più considerato come un rifiuto. «Ogni passaggio - si legge in una nota di RS Recupero Materiali SA - può essere verificato da chiunque».

Si parla poi di reimportazione: la InnoRecycling AG/sammelsack.ch si obbliga infatti di riportare in Svizzera sia la parte di plastiche rigranulabili (destinate alla Innoplastic di Eschlikon) che la parte di scarto. Quest'ultimo sarà utilizzato da cementifici svizzeri per produrre energia in sostituzione ai combustibili fossili. «Anche se può sembrare molto strano, la combustione di plastiche in cementifici è molto meno nociva che quella di combustibili fossili, le plastiche sono infatti lunghe catene di carbonio e idrogeno mentre i combustibili fossili contengono molte altre

molecole nocive».

Per quanto riguarda inoltre l'esportazione, l'Ufficio federale dell'ambiente ha rilasciato, per il 2021, una notifica per l'esportazione delle plastiche miste verso l'impianto di separazione di Lustenau, in Austria. La movimentazione delle merci è quindi accompagnata da un permesso federale.