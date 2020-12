LOCARNO - I primi fiocchi di neve hanno cominciato a cadere ieri sera, poco prima di mezzanotte. E la nevicata che ha nuovamente imbiancato il Ticino, da Airolo fino a Chiasso, è durata fino a mezzogiorno di oggi. Una nevicata attesa che in certe zone del cantone è stata più abbondante del previsto, come ci dice Stefano Zanini di MeteoSvizzera.

In circa dodici ore, sul Ticino centro-meridionale si sono infatti posati, a basse quote, tra i dieci e i venticinque centimetri di neve. Al contrario delle previsioni, anche il Bellinzonese e il Locarnese sono stati particolarmente toccati dal fenomeno meteorologico. Nell'Alto Ticino, invece, sono arrivati tra i dieci e i quindici centimetri di neve fresca.

Restando nella Svizzera italiana, la neve è caduta abbondante anche in Bregaglia e in Valposchiavo, dove si misurano verosimilmente anche quaranta centimetri.

Fiocchi leggeri - Si è comunque trattato di una nevicata diversa dal solito. «Si è verificata in aria fredda, a una temperatura di poco superiore a zero gradi, senza che subentrasse la pioggia» ci spiega ancora Zanini. Cosa significa? «È una neve asciutta e leggera». Un fenomeno abbastanza raro per le basse quote ticinesi.

Se n'è probabilmente accorto anche chi questa mattina si è armato di pala per liberare il vialetto dalla neve: rispetto allo scorso 4 dicembre, era più leggera da sollevare. «All'inizio del mese la neve era molto più densa - osserva ancora il meteorologo - qui a Locarno, per esempio, aveva una densità tre volte maggiore, quindi con la stessa precipitazione abbiamo avuto uno spessore tre volte più grande».

Uno sguardo ai prossimi giorni - La nevicata delle scorse ore è dunque terminata. E stavolta senza pioggia. Quindi quella che resta sul territorio è una coltre nevosa «piacevole». Ma cosa ci attende nei prossimi giorni? Domani, martedì 29 dicembre, potrebbe cadere ancora qualche fiocco, ma piuttosto in collina. Nei giorni seguenti (mercoledì e giovedì) spunterà anche qualche raggio di sole. Ma le temperature resteranno invernali (si parla di massime attorno ai 3-4 gradi e gelate notturne).

Poi inizierà il 2021... forse con qualche debole nevicata. «Ma è ancora difficile dirlo. Il tempo sarà comunque probabilmente perturbato» conclude Zanini.