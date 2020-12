Il Ticino si è risvegliato sotto la neve

BELLINZONA - Anche stavolta era stata annunciata con largo anticipo. Ed è effettivamente arrivata: da Airolo a Chiasso, oggi il Ticino si è svegliato sotto una coltre di neve.

La neve ha cominciato a cadere durante la notte. E sta ancora cadendo. Ma nel corso della mattinata le precipitazioni cesseranno con passaggio a tempo generalmente asciutto, come si evince dal bollettino meteorologico di MeteoSvizzera.

Per il Sottoceneri era stata emanata un'allerta neve di grado 3, con accumuli previsti di 8-15 centimetri sopra i 200 metri. E fino a 25 centimetri sopra i 600 metri. L'allerta è invece di grado 2 per il Sopraceneri, dove a basse quote si attendono fino a 10 centimetri.

Disagi su strade e ferrovia - E con l'arrivo della neve, non mancano i consueti disagi sulle strade. Al momento il TCS segnala la chiusura dei raccordi autostradali a Bellinzona Sud in direzione sud. Sulla strada tra Salorino e il Monte Generoso è in vigore l'obbligo di catene. Lo stesso vale per la strada cantonale del Ceneri tra Rivera e Cadenazzo, che è tra l'altro chiusa per i mezzi pesanti.

Anche sulla rete ferroviaria si registrano disagi. Come ci fa sapere un lettore, dei treni da Locarno sono stati soppressi «a causa della forte nevicata».

Foto lettore tio/20minuti