«Personale sociosanitario al lavoro nonostante i sintomi»

BELLINZONA - A casa se si presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al Covid-19, e tampone. Si torna al lavoro solo 48 ore dopo la cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l’inizio degli stessi se il tampone è positivo, 24 ore se negativo. Chi è stato esposto al contagio segue le raccomandazioni di Swissnoso. Sono queste (in parte) le direttive emesse dal medico cantonale sulla gestione del personale occupato nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie per la gestione della pandemia da Covid-19. Ma «la realtà è un’altra e in molte situazioni, sia durante la prima ondata che nella seconda, al personale è stato chiesto di lavorare in presenza delle fattispecie sopraindicate». È quanto scrivono Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori in un’interpellanza inoltrata al Consiglio di Stato.

Un modo di fare definito dal gruppo MPS-Pop-Indipendenti come «irresponsabile, irrispettoso della salute del personale e dei residenti nelle strutture» che «non può essere tollerato».