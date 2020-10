Cosa ci fa uno scooter su un Tilo?

BELLINZONA - Forse un guasto, forse aveva finito la benzina, o forse faceva semplicemente troppo freddo per intraprendere un viaggio (non si sa quanto lungo) sulle strade ticinesi. Fatto sta che uno scooterista ha pensato bene di caricare il proprio veicolo su un Tilo diretto da Lugano a Bellinzona.

La scena non è sfuggita ai viaggiatori presenti sul treno ed evidentemente incuriositi dal “trasporto speciale”. Che però non è consentito. «Tutti i veicoli con un motore a combustione - scooter, come in questo caso, ma anche motorini - non sono ammessi sui treni», spiega Floriane Moerch, portavoce dell'organizzazione mantello del trasporto pubblico Alliance SwissPass. A oggi, per chi sgarra, non è però prevista alcuna multa o sanzione.

Gli unici mezzi di trasporto ammessi sui treni - poco importa se regionali o a lunga percorrenza - sono le biciclette (normali o elettriche) e i monopattini. Tutto il resto non può viaggiare su rotaia.