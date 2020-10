Chiude l'Ubs ad Airolo, scatta l'interpellanza

AIROLO - Un pezzo di economia che chiude, in Leventina. La filiale della UBS di Airolo abbassa la serranda, e dalle valli la polemica arriva fino in Parlamento. I deputati dell'Mps hanno presentato oggi una mozione al governo, chiedendo provvedimenti.

Oltre a invocare un intervento del Consiglio di Stato «per impedire la chiusura della banca» i deputati Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori chiedono «una serie di misure» volte a risollevare l'economia della Leventina, e a frenarne il declino.

L'Mps propone una serie di interventi mirati a favore della forza lavoro locale, nell'ambito dei cantieri edili e infrastrutturali, della sanità. I mozionanti auspicano inoltre investimenti nella riqualifica dei disoccupati, e in centri per la formazione professionale. Secondo l'Mps, il governo potrebbe infine fare di più per spingere le imprese a «radicarsi in modo stabile nella regione» e a trasferire nella valle «non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie».