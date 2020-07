A Lugano si accede al lago... da sei nuovi punti

LUGANO - I cittadini chiamano. Lugano risponde. Con l’arrivo del caldo, già a fine maggio erano stati riscontrati assembramenti alla foce del Cassarate. Temendo il pericolo di contagio, qualcuno aveva parlato di “nuove chiusure”, mentre qualcun’altro aveva invece invitato ad aggiungere spazi accessibili al lago. Detto, fatto. Il Municipio ha infatti deciso di creare sei nuovi accessi direttamente all’acqua e altrettante piattaforme galleggianti.

Tra il Lido di Riva Caccia e il Belvedere saranno create quattro piattaforme. Altre due saranno collocate al Parco Ciani, nei pressi della Darsena e nel parco in via Riviera a Cassarate: qui ci saranno anche degli attrezzi per la ginnastica a corpo libero (calisthenic). «Le piattaforme - scrive la Città - permetteranno una comoda seduta con affaccio sul lago da cui raggiungere l’acqua con una scaletta».

Getti d'acqua per bimbi - Ma non è finita qui. In centro arriveranno, seppur provvisori, i giochi d’acqua (richiesti a più riprese da Giovanni Albertini). «Oltre a creare un'attrazione per i più piccoli e un’area ricreativa rinfrescante, permetterà di testare la possibilità di inserire in futuro in modo permanente questo tipo di fontane in città».

Serve il "sì" del Cantone - Per realizzare tutto questo, però, serve l’avvallo del Cantone. Una volta ottenuto il nullaosta, entro inizio agosto sarà possibile portare a termine i lavori al parco in via Riviera a Cassarate, compresa la palestra all'aperto. Gli altri interventi potranno verosimilmente essere messi in atto dopo le vacanze dell'edilizia, nella seconda metà di agosto. Il credito d'investimento necessario è di 160'000 franchi.

Sabbia e sdraio in centro - L’estate luganese continua ad animarsi. Oggi davanti a Piazza Manzoni sono comparse sabbia e sdraio, seppure senza accesso al lago, «per fornire un’area supplementare di svago a residenti e turisti, nell’ambito del progetto Longlake».

La "foce serale" cambia volto - Lo scorso weekend la Foce è rimasta chiusa. Per evitare assembramenti, ma anche fermare un "andazzo" indesiderato: rifiuti, risse, danni alle imbarcazioni. Il Municipio durante la settimana ha trovato delle soluzioni. L'accesso di giorno sarà senza limitazioni (fino alle 19.30), ma controllato dalle 20.30 all’1 del mattino. Bisognerà prenotare su prenota.lugano.ch e all'entrata verrà consegnato un braccialetto. Entreranno massimo 200 persone (modalità buvette degli esercizi pubblici presenti) o 300 persone (modalità food truck). È previsto l'intrattenimento con DJ.

Non si potranno introdurre alla Foce alcolici o bottiglie in vetro. Verranno inoltre ampliati i controlli da parte della polizia, anche per evitare l'attraversamento a piedi del fiume. L'illuminazione sarà potenziata, così come i contenitori per i rifiuti.

Da stasera food truck - Per garantire agli avventori la possibilità di acquistare bevande da consumare sul posto, la Città ha analizzato diverse possibilità: chiosco, food truck e buvette degli esercizi pubblici presenti in loco.

Per il fine settimana del 16-18 luglio la Città ha optato per la soluzione provvisoria del food truck (operativo fino alle 22.30), disponibile con un breve preavviso. Ma gli alcolici saranno serviti solo fino alle 21 il giovedì, alle 19 nei giorni feriali, alle 18.30 il sabato e alle 18 la domenica. «Al termine del fine settimana - fa sapere la Città - si valuterà l’impatto dell’uso dell’area con questa modalità e un’eventuale possibile gestione della mescita da parte della ristorazione presente in loco».