Risse e assembramenti alla foce di Lugano

LUGANO - «È da un paio di settimane che al mattino la zona della foce di Lugano è spesso piena di sporcizia». Lo dice un cittadino, che stamani ha documentato fotograficamente la situazione. Una situazione che oggi seguiva una nottata particolarmente movimentata, come fa sapere il corpo di polizia comunale: nell'area erano presenti circa quattrocento persone e non sono mancati disordini.

Prima la rissa - «Durante una presa di contatto con gli agenti di sicurezza privata presenti sul luogo, gli agenti hanno potuto constatare un principio di rissa tra una cinquantina di giovani, probabilmente riconducibili a due fazioni» si legge in una nota. I protagonisti dell'episodio non hanno potuto essere identificati, in quanto si sono dispersi tra i presenti.

Poi la ragazza imbucata - La polizia è poi dovuta intervenire una seconda volta su richiesta di un esercizio pubblico adiacente alla zona in questione per allontanare una ragazza entrata abusivamente nel corso di una festa privata. Un intervento, questo, che si è rivelato difficile a causa dell'elevato numero di presenze e per alcuni giovani «particolarmente aggressivi» che hanno intralciato le forze dell'ordine, anche minacciando gli agenti.

Stamani anche la polizia ha constatato su tutta l'area di via Foce la presenza di rifiuti, carta e bottiglie di vetro. Una situazione che «ha necessitato alcune ore di lavoro da parte degli addetti della Divisione dei servizi urbani».

Provvedimenti in vista - E ora? «Sulla scorta di quanto accaduto e considerato come anche venerdì sera si è intervenuti sempre in loco per una lite, nel corso dei prossimi giorni verranno valutate e proposte al Municipio nuove misure a protezione del luogo, atte in particolare al rispetto della sicurezza e delle norme d'igiene e distanza sociale previste per questo tipo di assembramenti».

Facebook/Valentino Alfano