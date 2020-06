Dopo i TILO, torna (qualche) EuroCity per l'Italia

BELLINZONA - Con la riapertura delle frontiere da e per i paesi confinanti con la Svizzera, anche il traffico viaggiatori internazionale torna gradualmente all’esercizio normale. Dopo la rimessa in servizio del traffico regionale transfrontaliero di TILO a metà giugno - comunicano le FFS -, a partire da lunedì 29 riprenderanno a circolare anche i treni internazionali del traffico a lunga percorrenza dalla Svizzera per l’Italia e viceversa.

Cinque EuroCity - D’accordo con la ferrovia partner Trenitalia, in una prima fase sull’asse del San Gottardo saranno in servizio complessivamente cinque treni EuroCity da Zurigo o Basilea a Milano e viceversa. Ciò equivale a circa il 50% della normale offerta secondo orario, che presumibilmente verrà ulteriormente ampliata in una seconda fase a metà agosto. Dal 7 settembre i clienti dovrebbero poter fruire nuovamente dell’abituale offerta completa, compreso il collegamento diretto giornaliero Svizzera–Venezia.

Quattro diretti sul Sempione - Sull’asse del Sempione a partire dal 29 giugno circoleranno in entrambe le direzioni quattro treni diretti, due da Ginevra a Milano via Losanna e due da Basilea a Milano via Berna. Su questa tratta è previsto un ulteriore aumento dell’offerta il 7 settembre. Tra la metà di agosto e il 6 settembre l’esercizio ferroviario tra Iselle e Domodossola verrà sospeso a causa dei lavori in programma.

Le FFS ricordano che in Svizzera è raccomandato l'uso delle mascherine nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 1,5 metri. In Italia vige invece l'obbligo di indossarla. Il piano di protezione per i viaggiatori dei trasporti pubblici resta in vigore fino a nuovo avviso.