Beltraminelli: «Finalmente a casa. Ho perso 6 chili»

LUGANO - L'ex Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli è guarito dal coronavirus, ed è tornato a casa. Ha trascorso due settimane all'ospedale la Carità di Locarno, dove è stato ricoverato a seguito dei sintomi da Covid-19.

Viso sorridente, forma scattante e in abito da sport, è stato lo stesso Beltraminelli ad annunciare su Facebook il suo ritorno a casa. «Dopo una dura prova di 15 giorni alla Carità di Locarno sono tornato finalmente a casa e vi abbraccio davvero tutti. Ora devo restare ancora qualche giorno in quarantena. Ho perso 6 kg e dovrò recuperare lentamente. Sono stato fortunato. Non ho mai perso la fiducia e la positività e ce l’ho fatta a gestire alti e bassi, ansie e preoccupazioni. Il vostro sostegno è stato fondamentale, mi ha confortato in maniera incredibile, grazie!».

E poi un appello finale: «Permettetemi per finire ancora un appello, l’emergenza non è finita. Ci vuole ancora pazienza. Stiamo dando una prova eccezionale di unità e disciplina, ce la faremo».

