Dalla Svizzera Interna per dare una (ri)pulita al San Giorgio

MENDRISIO - Ogni anno, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, l’Ufficio tecnico comunale, tramite il Dicastero Ambiente, si avvale della collaborazione di giovani volontari per svolgere lavori di utilità pubblica sul territorio della Città, e nella fattispecie nella regione del Monte San Giorgio.

Generalmente, all’iniziativa partecipano gruppi di allievi delle scuole confederate, suddivisi in sessioni della durata di una settimana, che muniti di rastrelli, falcetti, pale e picconi s’impegnano a ripulire e sistemare aree verdi e sentieri nei Quartieri della Montagna della Città di Mendrisio, accompagnati da alcuni docenti e coadiuvati da collaboratori e operai dell’Ufficio tecnico cittadino. «I ragazzi che vi partecipano scelgono - precisa il Comune di Mendrisio in una nota - di frequentare un campo di volontariato sul nostro territorio, concorrendo a preservare e a valorizzare il paesaggio naturale, i beni culturali e le sue peculiarità, dei quali lo stesso è disseminato. Hanno inoltre la possibilità di conoscere ed apprezzare la nostra magnifica Regione». L’operato ed i risultati sono sempre molto apprezzati ed indubbiamente proficui, sia per gli organizzatori, che per la popolazione cittadina.

Quest’anno, in occasione del dodicesimo anniversario dalla prima iniziativa, il Dicastero Ambiente ha potuto beneficiare dell’aiuto degli allievi delle scuole delle classi di quarta media di Widnau (SG), Wetzikon (ZH) e Wattwil (SG). I lavori hanno interessato la zona del Monte San Giorgio e quella del Poncione d’Arzo. «Ringraziamo gli allievi ed i docenti di queste scuole ed i collaboratori dell’UTC, che hanno lavorato alacremente, con impegno e dedizione, alla manutenzione dei numerosi percorsi pedonali, che si snodano su questo comparto di territorio», sottolinea la Città. Percorsi pedonali la cui competenza per la gestione e la manutenzione, ricade sulla Città, e non sull’Ente turistico regionale. «Ringraziamo inoltre la Fondazione Azioni per l’Ambiente di Berna (Stiftung Umwelteinsatz), per la collaborazione e la promozione di queste scolaresche».

Come di consueto, i ragazzi sono stati ospitati presso il centro di Protezione civile/Sala multiuso del Quartiere di Meride.