A2, l'uscita di Lugano Nord si allunga di un chilometro

LUGANO - Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori per il prolungamento di circa un chilometro della corsia di uscita dello svincolo di Lugano Nord dell’autostrada A2.

L’obiettivo, spiega l’USTRA, è quello di facilitare l’uscita dall’autostrada dei veicoli provenienti da nord, soprattutto per quelli che si trovano incolonnati nelle ore di punta della sera, evitando manovre pericolose ed illegali come l’utilizzo della corsia d’emergenza per raggiungere lo svincolo una volta superato il Dosso di Taverne. A tal proposito sarà posata una nuova segnaletica orizzontale, trasformando la corsia di emergenza in corsia di uscita ed impedendo (con una linea continua) a chi si trova su questa corsia di uscita di rientrare in autostrada.

I lavori si concluderanno ad inizio novembre e, conclude l'USTRA, «faranno seguito a quelli svolti nei mesi scorsi fra l’uscita di Lugano Nord e la rotonda di Vezia, lavori che non hanno provocato disagi al traffico».