Sberle e sculacciate ai bimbi. Perchè la Svizzera non fa nulla?

VIOLENZA EDUCATIVA Caricamento in corso ... Hai mai dato uno schiaffo a tuo/a figlio/a? Sì No Ritieni possa essere educativamente corretto dare una sberla ai propri figli? Sì No Trovi sia necessaria una legge che proibisca la violenza a scopo educativo? Sì No [{"keyQ":"q_6ae1y"},{"keyQ":"q_ktzd59"},{"keyQ":"q_ks0h3p"}] Vota Risultati Hai mai dato uno schiaffo a tuo/a figlio/a? Sì 54% (445 voti) 54% No 46% (374 voti) 46% Ritieni possa essere educativamente corretto dare una sberla ai propri figli? Sì 72% (586 voti) 72% No 28% (233 voti) 28% Trovi sia necessaria una legge che proibisca la violenza a scopo educativo? Sì 24% (199 voti) 24% No 76% (620 voti) 76% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1379623,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"834867","title":"VIOLENZA EDUCATIVA","questions":{"q_6ae1y":{"a":{"a_5i73mb":"Sì","a_n1loa":"No"},"q":"Hai mai dato uno schiaffo a tuo/a figlio/a?","t":"0"},"q_ktzd59":{"a":{"a_5i73mb":"Sì","a_098c3s":"No"},"q":"Ritieni possa essere educativamente corretto dare una sberla ai propri figli?","t":"0"},"q_ks0h3p":{"a":{"a_5i73mb":"Sì","a_eyq7u":"No"},"q":"Trovi sia necessaria una legge che proibisca la violenza a scopo educativo?","t":"0"}}}

BELLINZONA - In Svizzera non esiste ancora una legge che proibisca le punizioni corporali nei confronti dei bambini. Lo ricorda la Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia (Aspi) che, alla luce di una modifica di legge adottata in Francia per vietare la violenza educativa ordinaria sui bambini (sculaccioni, schiaffi, orecchie e capelli tirati, strattoni, ma anche umiliazioni, insulti e derisioni), osserva come da questo punto di vista in Svizzera sia ancora tutto fermo. La Confederazione, insieme all'Italia, rientrano infatti in quel ristretto gruppo di Paesi in Europa che non hanno ancora adottato leggi volte a proibire punizioni fisiche sui bambini.

Un tema, quello della violenza educativa sui minori, che divide particolarmente i genitori. Se da una parte c'è chi sostiene che non vi sia nulla di male nell'utilizzo di maniere forti a scopo educativo, dall'altra non mancano genitori che condannano categoricamente queste pratiche. La questione è recentemente tornata d’attualità sui media e sui social della Svizzera Italiana, a seguito della vicenda delle sberle - riportata da Ticinonline - che ha visto protagonisti degli adolescenti e una signora al Parco Ciani, a Lugano. L’Aspi sottolinea l’importanza di «un’educazione rispettosa, empatica e basata sulla relazione con il bambino», ricordando poi «l’inefficacia e gli effetti dannosi dell’uso di punizioni corporali nell'educazione dei figli» ed esortando quindi la Svizzera ad agire in tal senso per «promuovere l’inserimento di un articolo di legge che vieti tali pratiche».