Denuncia penale per l’“ex cuoco di Berlusconi”

LOCARNO – Scatta una denuncia penale al Ministero pubblico per Salvatore Carpinteri, “ex cuoco di Silvio Berlusconi”, che oggi si occupa di una ditta di serramenti in Ticino. A inoltrarla, un cittadino del Locarnese evidentemente non soddisfatto del suo operato. Diverse le accuse che vengono mosse contro l’imprenditore 48enne. Truffa, violazione di domicilio e falsità in documenti, unitamente a eventuali.

Una questione personale – Carpinteri, che ha un permesso B provvisorio e che risulta regolarmente registrato con la sua impresa, non si è sottratto neanche stavolta alle domande di Tio/ 20 Minuti. «Adesso basta. Noi avevamo già denunciato a metà maggio questo nostro cliente. La sua, adesso, è una contro denuncia. Lui ci ha fatto iniziare i lavori, a un certo punto non era contento e si è impuntato: non vuole pagarci, neanche il materiale».

In Svizzera per ripartire – Carpinteri, che in Italia è stato protagonista di diverse vicende giudiziarie, sostiene di essere arrivato in Svizzera per voltare pagina. E per ricostruirsi una vita. «Non è possibile che certa gente si attacchi a quello che trova su Google per giudicarmi. Io qui mi sto facendo in quattro. Lavoro bene. E la maggior parte della clientela è contenta. Solo quest’uomo mi sta dando grattacapi. Usa le informazioni che trova sul mio conto in internet, per fare leva sulle autorità. È scorretto. Mi ha fatto anche mandare i controlli presso la mia ditta perché sosteneva che non fossi in regola. Mi spiace deluderlo. Hanno trovato tutto a posto».