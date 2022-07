Colloqui tra Berna e Bruxelles, Livia Leu «è caduta nella trappola»

Nei colloqui esplorativi in vista di una normalizzazione delle relazioni fra Svizzera e UE si vuole trovare una base comune per nuove trattative sulla futura cooperazione. Il Consiglio federale non vuole più discutere solo delle questioni istituzionali in sospeso ma di un intero pacchetto con nuovi accordi sul mercato interno nei settori dell'elettricità, della sicurezza alimentare, come anche accordi di associazione negli ambiti della ricerca, dell'istruzione e della salute.