Diciassette dossier hanno concluso il loro iter parlamentare

BERNA - Come consuetudine al termine di una sessione, i due rami del Parlamento hanno proceduto alle votazioni finali. Si tratta di 17 oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare. Ecco tutti i risultati dei dossier e la spiegazione di quelli principali.

LAMAL: I Cantoni potranno tenere liste nere di assicurati che sono in ritardo col pagamento dei premi dell'assicurazione malattia. Lo prevede una Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Gli assicurati "morosi" non potranno aderire a un modello assicurativo alternativo (medico di famiglia, per esempio). Tuttavia, potranno cambiare assicuratore.

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Esecuzione dell'obbligo di pagare i premi): NAZIONALE 165 : 0 (25); STATI 41 : 0 (0)

FALLIMENTI: Con la nuova legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare si vuole evitare che le persone approfittino dell'insolvenza di un'impresa per sottrarsi ai loro obblighi, scaricandoli sulle assicurazioni sociali. La legislazione attuale permette già di sanzionare gli abusi nel fallimento. Tuttavia, i creditori spesso si astengono dal perseguire gli abusi perché confrontati con ostacoli quasi insormontabili.

Legge federale sulla lotta contro il fallimento abusivo (Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice delle obbligazioni, del Codice penale, del Codice penale militare e della legge sul casellario giudiziale): NAZIONALE 141 : 48 (2); STATI 41 : 0 (0)

ASSICURAZIONI: La modifica della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni mira a proteggere gli assicurati e i clienti delle assicurazioni. Le compagnie di assicurazione in difficoltà dovrebbero poter essere riorganizzate invece di andare automaticamente in fallimento. La FINMA determinerà le misure da adottare, come il trasferimento del portafoglio assicurativo a un altro assicuratore o, al contrario, il mantenimento del portafoglio nella società in difficoltà.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA): NAZIONALE 186 : 4 (1); STATI 40 : 0 (0)

FADO: La sicurezza sarà rafforzata grazie all'identificazione precoce di documenti d'identità falsi. Le Camere hanno adottato la modifica del sistema di archiviazione delle immagini europeo FADO (False and Authentic Documents Online), che la Svizzera utilizza dal 2010, i cui recenti sviluppi richiedono un adeguamento legislativo da parte elvetica.

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) (Sviluppo dell'acquis di Schengen): NAZIONALE 147 : 12 (32); STATI 40 : 0 (1)

STATUTO DI ROMA: Grazie alla modifica dello Statuto della Corte penale internazionale (CPI) l'affamare i civili sarà considerato un crimine di guerra ovunque nel mondo. Finora, secondo lo Statuto di Roma, questo atto era considerato punibile davanti alla CPI solo nel contesto dei conflitti armati internazionali, ovvero nel caso delle guerre tra Stati. La Svizzera ha dunque proposto un emendamento affinché la CPI possa perseguire questi atti anche durante le guerre civili.

Decreto federale che approva l'emendamento del 6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (affamare i civili): NAZIONALE 191 : 0 (0); STATI 41 : 0 (0)

ALLEVAMENTO INTENSIVO: L'iniziativa popolare che vuole vietare l'allevamento intensivo sarà sottoposta a votazione con raccomandazione di respingerla. Nulla da fare neppure per il controprogetto proposto dal governo. Stando alla maggioranza del Parlamento, le disposizioni sulla protezione degli animali in Svizzera sono già oggi tra le più rigorose a livello mondiale.

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "No all'allevamento intensivo in Svizzera 'Iniziativa sull'allevamento intensivo'": NAZIONALE 106 : 77 (8); STATI 32 : 8 (1)

PISTE CICLABILI: La nuova legge sulle ciclovie, che concretizza il nuovo articolo costituzionale sulle piste ciclabili approvato in votazione nel 2018, permetterà di promuovere una rete di ciclopiste efficiente e sicura. Il costo delle misure è stimato in 1,1 milioni di franchi, somma che graverà sul bilancio dell'Ufficio federale delle strade. Stando alla legge i Cantoni rimarranno competenti per la loro realizzazione. Il parlamento ha negato il diritto di ricorso alle organizzazioni specializzate.

Legge sulle ciclovie: NAZIONALE 138 : 49 (4); STATI 35 : 4 (2)

OGM: La moratoria sull'uso degli OGM in agricoltura è stata estesa fino al 2025. Le Camere hanno però previsto un'eccezione per gli organismi modificati senza l'introduzione di materiale genetico non specifico, tramite il cosiddetto "editing genomico". Il governo è stato incaricato di studiare entro metà 2024 un sistema di omologazione basato sul rischio per le nuove tecniche di selezione, a condizione che offrano rispetto ai metodi convenzionali un reale valore aggiunto per l'agricoltura, l'ambiente o i consumatori

Legge sull'ingegneria genetica (LIG): NAZIONALE 122 : 0 (69); STATI 38 : 0 (3).

FRONTALIERI: Grazie all'Accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla tassazione dei lavoratori frontalieri - alla cui negoziazione hanno partecipato anche le autorità ticinesi, grigionesi e vallesane nonché le organizzazioni sindacali e l'Associazione Comuni italiani di frontiera - la Svizzera tratterrà l'80% (oggi poco più del 60%) dell'imposta alla fonte ordinaria prelevata sul reddito dei nuovi frontalieri che lavoreranno sul suo territorio. I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. La doppia imposizione verrà eliminata.

Decreto federale che approva un accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio: NAZIONALE 183 : 5 (3); STATI 38 : 0 (3).

ESERCITO: L'esercito svizzero sarà potenziato con un Comando ad hoc per la ciberdifesa e un battaglione ciber. Per rispondere alle minacce attuali, dal 2024 il Consiglio federale intende in particolare trasformare la Base d'aiuto alla condotta (BAC) in un Comando ciber. Quest'ultimo dovrà fornire le capacità chiave militari negli ambiti monitoraggio della situazione, ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta, crittologia e guerra elettronica.

Legge militare (LM): NAZIONALE 187 : 0 (4); STATI 40 : 0 (1). Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs): NAZIONALE 189 : 0 (2); STATI 40 : 0 (1).

REGNO UNITO: Con la proroga dell'Accordo sulla mobilità dei servizi concluso tra la Confederazione e il Regno Unito si garantisce l'accesso agevolato ai rispettivi mercati, ad esempio per informatici o ingegneri, dopo la fine della libera circolazione con Londra dovuta alla Brexit. L'intesa prevede che la Svizzera mantenga la procedura di notifica finora applicata per i prestatori di servizi del Regno Unito per periodi non superiori a 90 giorni all'anno. In questo modo si consente all'economia elvetica di continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende britanniche.

Decreto federale che approva la decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera-Regno Unito sulla modifica dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito: NAZIONALE 190 : 0 (0); STATI 41 : 0 (0). Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi: NAZIONALE 191 : 0 (0); STATI 41 : 0 (0).

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi): NAZIONALE 157 : 28 (5).

Legge su PUBLICA: NAZIONALE 191 : 0 (0); STATI 41 : 0 (0).

Decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia: NAZIONALE 140 : 51 (0); STATI 38 : 3 (0).

Decreto federale che approva la decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera che modifica il capitolo III e gli allegati I e II dell'Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza: NAZIONALE 191 : 0 (0); STATI 41 : 0 (0).