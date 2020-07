Foto del memoriale dell'Olocausto: UDC zurighese nella polemica

ZURIGO - Passo falso dell'UDC zurighese nella scelta di un'immagine per la campagna in vista della votazione sull'iniziativa "Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)".

Su Facebook, Twitter e Instagram, la sezione del partito ha pubblicato una fotografia dei blocchi di calcestruzzo del Memoriale dell'Olocausto di Berlino, scrivendo che con un "sì" alle urne la Svizzera non sarebbe stata ulteriormente "cementificata".

La scelta ha rapidamente sollevato un polverone di proteste sui social media. «Si è trattato di una grossa gaffe, per la quale ci scusiamo», ha affermato all'agenzia Keystone-ATS il segretario della sezione, Martin Suter.

La fotografia è stata trovata in una banca dati di immagini simbolo del "cemento", ha spiegato, aggiungendo che nel processo di approvazione del soggetto ha prestato più attenzione all'ortografia che al contenuto dell'immagine, senza riconoscere il memoriale. «Se abbiamo offeso o recato dolore a qualcuno, ne siamo dispiaciuti».

L'immagine è poi stata prontamente rimossa.

Keystone