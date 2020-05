Cambio ai vertici di Adecco Svizzera

ZURIGO - Monica Dell'Anna assumerà la carica di CEO di Adecco Svizzera e Austria a partire dal prossimo primo giugno. Prende il posto di Nicole Burth, che lascia il gruppo dopo una collaborazione di 15 anni.

Dell'Anna ha una vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia e dei media. È madre di due figli, ha studiato Ingegneria delle Telecomunicazioni in Italia e ha conseguito un dottorato di ricerca in Inghilterra. Vive in Svizzera da quasi 20 anni, si legge in un comunicato odierno.

«Monica Dell'Anna è una leader esperta e molto sensibile alle relazioni umane. Porta con sé le qualifiche ideali per guidare il gruppo Adecco Svizzera e Austria nell'attuale fase di trasformazione digitale in un mercato del lavoro volatile», ha detto Christophe Catoir, President France e Northern Europe del Gruppo Adecco, citato nella nota.