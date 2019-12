La Posta "travolta" dallo shopping del Black Friday

BERNA - Gli effetti combinati del “Black Friday” e del “Cyber Monday” sono stati ben percepiti dalla Posta, "travolta" nel giro di una settimana da milioni di pacchi. Il record dell’anno precedente è stato «letteralmente frantumato». Come riferito oggi in un comunicato, al Gigante giallo sono pervenuti oltre 5,9 milioni di pacchi, mettendo a referto un aumento del 15% a livello nazionale rispetto alle cifre dell’anno precedente.

Da venerdì scorso, il nastro trasportatore del Centro pacchi Härkingen non si è più fermato. A raccontarlo sono in prima persona i due collaboratori Zamam Gholami e Nai Nayazai. «Per fortuna c’è Nasi a darmi una mano. Nei giorni normali me la cavo da solo, ma ora c’è bisogno del contributo di entrambi e lavoriamo a tutto gas».

Non solo nei centri pacchi c’è un gran da fare. Anche i postini e gli addetti ai recapiti non si sono fermati un attimo. Generalmente nei giorni feriali la Posta trasporta all’incirca mezzo milione di pacchi. Durante la settimana degli sconti questa cifra sale in media a più di 800’000. Nei giorni immediatamente successivi al Black Friday e al Cyber Monday ne sono stati trasportati quasi un milione.



Posta