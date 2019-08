Swisscom: calo del fatturato e dell'utile netto

BERNA - Risultati inferiori alle aspettative per Swisscom nella prima metà dell'anno. Il fatturato del maggiore operatore delle telecomunicazioni svizzero si è attestato a 5,66 miliardi di franchi, in calo del 2,4%. L'utile netto nel primo semestre del 2019 è sceso dello 0,9% a 780 milioni di franchi.

A tassi di cambio costanti, il calo della cifra d'affari è dell'1,7%, indica Swisscom in un comunicato odierno. La causa, secondo il gruppo elvetico, è l'elevata pressione sul fronte della concorrenza e dei prezzi.

A livello operativo, il risultato EBITDA, pari a 2,24 miliardi di franchi, è invece in aumento del 4,5% rispetto allo scorso anno. La progressione è influenzata "dalle nuove norme relative alla contabilizzazione dei rapporti di leasing (IFRS 16)", precisa l'operatore. Su base comparabile, la crescita è dello 0,5%.

Gli analisti consultati dall'agenzia AWP avevano pronosticato in media un giro d'affari di 5,73 miliardi, un EBITDA di 2,23 miliardi e un utile netto di 764 milioni di franchi.

«Nonostante la difficile situazione di mercato, nel primo semestre siamo riusciti a conseguire un risultato soddisfacente», afferma, citato nella nota, il presidente della direzione Urs Schaeppi. «I mercati sono saturi in molti settori e tutti i fornitori cercano di conquistare clienti e quote di mercato attraverso campagne promozionali. Noi rispondiamo con nuove offerte e con l'ampliamento delle nostre reti».

In Svizzera il fatturato ha registrato una flessione del 3,2% a 4,26 miliardi di franchi, cosa che l'azienda spiega con la costante pressione sui prezzi in svariati segmenti e con la riduzione dei collegamenti di telefonia fissa. L'EBITDA ha subito un calo dell'1,6% nel core business svizzero. «Le misure correnti mirate alla riduzione di costi sono riuscite ad assorbire gran parte di tale flessione conseguente al calo del fatturato», afferma Swisscom. Da inizio anno sono stati soppressi 212 impieghi a tempo pieno in Svizzera.

Alla fine di giugno il leader del settore contava complessivamente 2,57 milioni di clienti dell'abbonamento modulare "inOne". A poco più di quattro mesi dal lancio già 570'000 clienti hanno scelto il nuovo abbonamento mobile "inOne mobile". Nel segmento dei clienti privati "inOne" rappresenta il 58% di tutti gli abbonamenti di comunicazione mobile e il 63% dei collegamenti di rete fissa a banda larga.

I collegamenti di telefonia mobile in Svizzera sono scesi dell'1% a 6,37 milioni, quelli di rete fissa a banda larga dello 0,2% a 2,02 milioni, mentre l'effettivo di collegamenti TV è cresciuto dell'1,9% portandosi a 1,53 milioni. Nella tradizionale telefonia di rete fissa Swisscom contava 1,56 milioni di utenti, con un calo di 77'000 collegamenti nei primi sei mesi del 2019.

La filiale italiana Fastweb ha invece visto progredire le vendite del 3,8% a 1,05 miliardi di euro. L'EBITDA è salito del 6,6% a 339 milioni. Il numero dei clienti si è portato a 2,6 milioni per i servizi a banda larga (+4% rispetto allo scorso anno) e a oltre 1,6 milioni nella telefonia mobile (+27,3%), malgrado un mercato saturo e altamente competitivo.

Per l'esercizio 2019 Swisscom prevede di raggiungere un fatturato di circa 11,4 miliardi e un EBITDA di oltre 4,3 miliardi di franchi. L'anno scorso il gigante blu aveva realizzato vendite per 11,7 miliardi e un utile operativo di 4,21 miliardi. Gli investimenti previsti sono pari a circa 2,5 miliardi di franchi, incluse le spese per le frequenze di comunicazione mobile 5G in Svizzera pari a 196 milioni. Se gli obiettivi saranno raggiunti, Swisscom intende proporre all'assemblea generale 2020 un dividendo invariato di 22 franchi per azione per l'esercizio 2019.