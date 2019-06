Migros vuole cedere Globus, Interio, Depot e m-way

ZURIGO - Migros è alla ricerca di nuovi proprietari per le sue società affiliate Globus, Gries Deco Group (Decot), Interio e m-way nel quadro di un «riorientamento strategico», si legge in una nota odierna.

Il grande distributore assicura di aver sviluppato tali società in un contesto di mercato difficile, migliorando il loro posizionamento e adeguandole alle sfide future.

D’altro canto, le sinergie con il core business di Migros sono piuttosto scarse. «Le nostre analisi approfondite hanno dimostrato che queste aziende avrebbero migliori prospettive di successo al di fuori del Gruppo Migros. Oggi la Migros non è più il proprietario ideale», ha affermato Fabrice Zumbrunnen, Presidente della direzione generale della Federazione delle cooperative Migros. «Per noi è importante trovare nuovi proprietari solidi, che dispongano degli strumenti e del know-how necessari per promuovere l'ulteriore sviluppo e il successo di queste aziende».

In tal modo, il Gruppo Migros rafforza il proprio orientamento strategico, puntando su una maggior affermazione del core business e sull'espansione del segmento Convenience, dei canali di vendita digitali e del settore della salute, nonché promuovendo l’ulteriore sviluppo dei negozi specializzati Do it + Garden, OBI, melectronics, micasa, SportXX e Bike World. In questo contesto, la Migros verifica regolarmente la composizione del proprio portafoglio in vista di acquisizioni e potenziali cessioni. Negli ultimi mesi, nell'ambito dell’analisi di portafoglio, la Migros ha constatato che per favorire un futuro di successo per diverse società affiliate nel settore del commercio tradizionale non-food sono necessari proprietari migliori. Inoltre, intende sbloccare fondi per poter investire maggiormente nelle aree strategiche di business.

A seconda dell'azienda, il processo di vendita, dall'inizio fino a un'eventuale conclusione, richiederà tempi lunghi. Nel corso di tale periodo, non si prevedono variazioni significative per i collaboratori e i clienti delle imprese e l'orientamento strategico adottato proseguirà invariato.