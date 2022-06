Motociclisti violenti alla sbarra: scatta una condanna a otto anni

Secondo la ricostruzione de Ministero pubblico, la feroce rissa tra motociclisti era scoppiata perché il gruppo dei Bandidos, fino ad allora non rappresentato ufficialmente in Svizzera, voleva aprire un club a Belp, il primo in Svizzera. Il progetto non era piaciuto agli altri due club di motociclisti - gli Hells Angels e i Broncos - per i quali la prevista apertura del locale rappresentava una provocazione.