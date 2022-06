Auto si scontra con due ragazze e fugge, due 27enni nei guai

DIEPOLDSAU - Un incidente stradale ha avuto luogo poco dopo le 3 di domenica mattina a Diepoldsau (SG). Due ragazze di 17 e 19 anni sono state investite da un'auto e sono rimaste gravemente ferite.

La 17enne circolava in sella a un ciclomotore, la 19enne guidava una e-bike così come una 18enne che si trovava insieme a loro. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire un'auto che procedeva nella stessa direzione, con a bordo un uomo e una donna di 27 anni, si è scontrata con le due giovani. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso alle ferite. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di salute della 17enne, la cui vita è da considerarsi in pericolo. Gravi lesioni anche per la 19enne, mentre la 18enne è rimasta illesa.

La polizia ha avviato le ricerche dell'auto pirata, finché una pattuglia è riuscita a localizzarla. I due 27enni a bordo sono stati fermati e dichiarati non idonei alla guida. La Procura sangallese ha disposto il prelievo di un campione di sangue e urina. Sono in corso ulteriori indagini, in particolare su chi fosse alla guida dell'auto.

POLIZIA CANTONALE SAN GALLO