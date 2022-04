FRIBURGO - Una fuoriuscita di diesel ha inquinato ieri l'acqua del porto di Estavayer-le-Lac (FR). L'incidente è stato causato da un difetto all'alimentazione di un motoscafo, ha annunciato oggi la polizia cantonale friburghese.

I vigili del fuoco hanno sparso un prodotto neutralizzante in tutto il porto per ridurre l'inquinamento. Sul posto è intervenuto anche il responsabile per la fauna locale. Stando ai primi accertamenti, non ci sono stati danni all'ecosistema.