Dodicenne cade nel fiume e muore

SION - Un dodicenne ha perso la vita ieri pomeriggio a Troistorrents (VS). Il giovane stava camminando assieme a un suo amico sulla riva del fiume Vièze quando improvvisamente è scivolato, cadendo nel corso d'acqua. Il ragazzino che era con lui ha subito chiamato i soccorsi, ma per il dodicenne finito nell'acqua non c'è stato nulla da fare.

L'adolescente, trasportato d'urgenza in elicottero al CHUV di Losanna, è infatti stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il Ministero pubblico e la polizia cantonale hanno aperto un'inchiesta per far luce sulle esatte cause di questo dramma.