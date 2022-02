Scontro fra tre auto a Schiers, quattro feriti

SCHIERS - Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto ieri pomeriggio a Schiers (GR) che ha coinvolto tre auto. La polizia cantonale grigionese sta chiarendo le circostanze esatte dell'incidente.

Un 37enne a bordo di un'auto, attorno alle 14.30, stava circolando sulla A28 da Davos in direzione di Landquart e per cause ancora ignote si è scontrato lateralmente con un veicolo - proveniente in senso inverso - occupato da quattro persone, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. In seguito si è scontrato in parte frontalmente anche con un'altra vettura (con due persone a bordo) che circolava in direzione di Davos.

Il 37enne è stato portato in ambulanza all'ospedale di Schiers. Una bambina di 11 anni è invece stata portata in ambulanza all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira, così come gli occupanti dell'ultima auto - una 30enne e un 73enne - che sono però stati elitrasportati dalla Rega.

I tre veicoli coinvolti sono andati totalmente distrutti e la A28 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.