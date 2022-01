Caduta fatale, una 39enne perde la vita sul Moléson

MOLéSON-SUR-GRUYèRES - Una donna di 39 anni ha perso la vita oggi pomeriggio per una caduta avvenuta sul Moléson.



Come confermato dalla Cantonale friburghese, una 39enne che era diretta in vetta passando per il popolare sentiero del “gros Moléson”, ha finito per cadere precipitando per diverse centinaia di metri. A dare l'allarme, attorno alle 15.30, è stata la Rega.

Il corpo senza vita della donna, spirata per le ferite riportate, è stato poi recuperato dalle autorità nel tardo pomeriggio.

Per determinare le cause esatte all'origine del decesso è stato aperto un fascicolo d'inchiesta.