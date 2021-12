Supporter del Basilea a Berna: attimi concitati, accesi petardi e fumogeni

BERNA - Serata turbolenta a Berna sul fronte dell'ordine pubblico, in occasione del big match tra Young Boys e Basilea.

I timori della polizia, come spiegato in un comunicato stampa, riguardavano principalmente la trasferta dei tifosi basilesi in concomitanza con la presenza in città dei mercatini natalizi. Osservata speciale: la marcia dei tifosi renani verso lo stadio, nonostante la chiusura del settore ospiti. Controlli mirati sono stati effettuati già nel pomeriggio e hanno portato al rinvenimento di svariati oggetti, tra i quali fuochi pirotecnici. 15 persone sono state temporaneamente messe sotto custodia, mentre vari gruppi di tifosi sono stati riaccompagnati sui treni in direzione Basilea.

Nonostante tutti questi provvedimenti, poco dopo le 18.30 diverse dozzine di sostenitori del Basilea si sono radunati alla stazione centrale, accendendo fiaccole petardi e fumogeni. La polizia spiega di aver valutato un intervento, ma di aver soprasseduto dato il contesto di grande affollamento e per questioni di proporzionalità. Il gruppo di tifosi, alla fine, è ripartito alla volta della città renana. Al momento la polizia non è a conoscenza di persone rimaste ferite nel parapiglia.

Video 20 Minuten.