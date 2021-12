Lo Young Boys non sfonda: solo pari contro il Basilea

BERNA - Uno Young Boys determinato e pimpante non è riuscito a sorprendere il Basilea nel recupero della 14esima giornata di Super League.

Più motivati e aggressivi dei renani, nella sfida casalinga i gialloneri non sono stati in grado di far “fruttare” la mole di gioco prodotta e le occasioni create, dovendosi alla fine accontentare di un 1-1 dal sapore amaro. In vantaggio con Elia Meschack (20’), dopo aver colto un palo con Ngamaleu i gialloneri si sono visti riprendere al 37’ da Millar. Nella ripresa hanno alzato il ritmo ma, nonostante si siano spesso presentati nell’area comandata da Lindner, non sono più riusciti a trovare la via del gol. L’occasione più ghiotta l’ha avuta Ngamaleu, che al 55’ si è però fatto parare un rigore concesso per un tocco di mano di Pelmard.

Fermato sul pari, lo Young Boys è rimasto al quarto posto della graduatoria, staccato di tre lunghezze dal Basilea e di una dal Lugano, ancora terzo.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)