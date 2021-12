Se la McLaren trasporta un albero di Natale

ZURIGO - Immaginate una vettura sportiva. Una bella vettura sportiva. Ecco. Di solito è sufficiente che una McLaren compaia da dietro la curva, perché lo sguardo di tutti (o di molti) resti catturato dal suo passaggio. Ma oggi nel centro di Zurigo non c'era soltanto una McLaren, bensì una McLaren suo cui tetto era stato caricato un alberello di Natale. Sotto l'alberello c'era una coperta, verosimilmente per evitare che si rovinasse la carrozzeria, come si osserva nelle immagini scattate da un lettore di 20 Minuten.

Che si tratti di una bella vettura sportiva o di un veicolo "ordinario", è consentito trasportare in questo modo un albero di Natale? No, secondo la protezione giuridica Justis: ci vuole un portapacchi. Chi non rispetta tale requisito, potrebbe essere multato, come riferisce 20 Minuten. «In caso di trasporto non corretto dell'albero di Natale - si legge sul sito di Justis - si rischia una sanzione di poche centinaia di franchi».

20min/News-Scout