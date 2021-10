Svolta e si scontra contro una moto, ospedalizzato un 16enne

LIESTAL - Stamattina poco dopo le 6.45 a Liestal si è verificato un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Un ragazzo di 16 anni, il motociclista, è rimasto ferito. Lo comunica la Polizia cantonale di Basilea Campagna.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, una conducente di 23 anni stava circolando sulla Erzenbergstrasse e si è fermata per girare a sinistra in Gasstrasse. Dopo aver lasciato passare un'autovettura in arrivo, la giovane ha svoltato, mancando di vedere una motocicletta che seguiva. La fiancata della moto si è quindi scontrata frontalmente con la fiancata destra dell'autovettura. Il motociclista, un 16enne, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato portato in ospedale dai paramedici.