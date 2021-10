SAN GALLO - Una donna di 78 anni è stata investita da un'automobile ieri pomeriggio mentre attraversava la strada a San Gallo.

La conducente del veicolo, una 73enne, non si è accorta della presenza del pedone sulle strisce, centrandola in pieno. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto - precisa la polizia municipale di San Gallo in una nota - l'anziana è stata trasportata all'ospedale da un'ambulanza. Le sue condizioni non sono al momento note.