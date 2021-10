Frontale camper-auto in autostrada: quattro feriti, tre gravi

ROGGWIL - Domenica pomeriggio quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale avvenuto sull'autostrada A23, nei pressi di Roggwil. Tre di loro sono in gravi condizioni. Lo comunica la Polizia cantonale sangallese.

Quattro feriti, di cui tre gravi - Erano le 13.45 circa quando, per ragioni ancora da chiarire, il conducente di un autoveicolo che viaggiava in direzione di San Gallo si è spostato nella corsia inversa dopo essere entrato ad Arbon West. Lì si è verificato un frontale con un camper che circolava nella corretta direzione. Il camperista di 53 anni è rimasto gravemente ferito, mentre la sua compagna di viaggio ha riportato ferite leggere. Il conducente dell'auto e la sua passeggera sono invece in condizioni serie. Tutte e quattro le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale.

Identità ancora da definire - Per chiarire le dinamiche dell'incidente è stato chiamato il servizio di polizia scientifica della Polizia cantonale di Turgovia. L'identità dei due occupanti dell'auto non è stata ancora stabilita con certezza. La A23 è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. I veicoli hanno subito danni materiali per decine di migliaia di franchi.

Brknews