«La cosa dei 50 franchi? Non deve essere un tabù schierarsi a favore delle vaccinazioni»

ZURIGO - Il presidente dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger, approva l'offensiva vaccinare della Confederazione per contrastare il coronavirus. Attualmente è in corso una consultazione sulle proposte del governo sul tema.

Personalmente è dell'opinione che i Cantoni dovrebbero aumentare gli sforzi assieme alla Confederazione, ha detto in un'intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung. Fino a ora la Svizzera è stata «anche troppo timida nella sua campagna».

Considerando l'attuale situazione è non solo legittimo, ma anche necessario applicarsi per un'offensiva vaccinale tutti insieme, ha sostenuto. Se le autorità cercheranno il dialogo, la popolazione capirà che il vaccino è l'unica via d'uscita.

L'idea di un premio di 50 franchi potrebbe essere un incentivo per uscire dall'incertezza. «Si tratta di parlare dell'argomento, non deve più essere un tabù schierarsi chiaramente in favore delle vaccinazioni».

L'uso del certificato sul posto di lavoro è invece eccessivo, secondo Engelberger. Si tratta di un concetto applicabile al tempo libero, ma per quel che riguarda gli impieghi servono altri concetti di protezione.