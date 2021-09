Fanno esplodere un bancomat, ma fuggono a mani vuote

HÜNTWANGEN - Hanno fatto esplodere un bancomat, ma probabilmente sono fuggiti a mani vuote. È successo la scorsa notte, attorno alle due, in territorio di Hüntwangen, nel Canton Zurigo.

Come comunicato dalle autorità locali, l'apparecchio preso di mira dai malviventi si trovava in una zona industriale. L'esplosione ha danneggiato non soltanto il bancomat, ma anche gli spazi di un centro fitness e un negozio. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Per fare luce sull'episodio, è stata avviata un'inchiesta. Ma - come detto - è verosimile che i malviventi non siano riusciti a rubare il denaro presente nell'apparecchio.

BRK News